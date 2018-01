Advocaat verliest onder toeziend oog van Michiel Kramer eerste wedstrijd

Dick Advocaat is met een nederlaag begonnen als trainer van Sparta Rotterdam. In zijn officieuze debuutwedstrijd bleek Telstar zaterdagmiddag met 1-0 te sterk. Melvin Platje was verantwoordelijk voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Na ruim een uur spelen had de aanvaller van Telstar het geluk dat doelman Leonard Nienhuis van Sparta het houdbare schot door de vingers liet glippen. Even daarvoor werd een doelpunt van Sparta-aanvaller Robert Mühren terecht afgekeurd wegens buitenspel. Advocaat deed nog geen beroep op Dabney dos Santos, die vrijdag op huurbasis overkwam van AZ.

Opvallende aanwezige in Velsen-Zuid was Feyenoord-spits Michiel Kramer, die concrete interesse van Sparta zou genieten. De ploeg van Advocaat gaat zondag naar Zuid-Spanje voor een trainingskamp. Daar neemt men het woensdag op tegen competitiegenoot PEC Zwolle. Op dinsdag 16 januari hervat Sparta de Eredivisie met een inhaalwedstrijd tegen Vitesse