De Jong keert na verscheuren van contract terug in Bundesliga

Nigel de Jong vervolgt zijn loopbaan bij FSV Mainz 05. De club uit Rijnland-Palts maakt bekend dat de 33-jarige controlerende middenvelder een contract heeft getekend tot het einde van het seizoen. De Jong werd vrijdag ook nog even in verband gebracht met Ajax.

Onder meer Sporx meldde dat de 81-voudig international van het Nederlands elftal met Ajax een akkoord had bereikt over een terugkeer en niet veel later ontbond hij zijn contract bij Galatasaray. De fans van de Amsterdammers kunnen de hoop op de komst van De Jong nu in ieder geval laten varen. De Jong wordt bij Mainz gezien als de opvolger van Fabian Frei, die is teruggekeerd bij FC Basel.

De Jong kwam dit seizoen geen minuut in actie voor Galatasaray en het is dan ook de vraag hoe fit hij is. De Bundesliga is in ieder geval geen onbekend terrein voor de controleur, want tussen 2006 en 2009 kwam hij uit voor Hamburger SV. In dienst van die Rothosen kwam De Jong tot vijf doelpunten en zes assists in 94 officiële wedstrijden.

De Jong speelde zijn meeste wedstrijden voor Manchester City: 137 stuks. Daarna volgen Ajax (133 duels), AC Milan (96), HSV (94), Galatasaray (24) en Los Angeles Galaxy (21). Qua prijzen beleefde De Jong zijn meest succesvolle periode in Engeland, want met Manchester City won hij de landstitel, de FA Cup en de Community Shield. Met Ajax sleepte hij het kampioenschap en de Johan Cruijff Schaal in de wacht.

“De Jong is een leider en een jager, maar ook een professionele topspeler met een heldere geest. Hij moet het team met zijn geweldige voetbalervaring en zijn karakter een impuls geven in de tweede seizoenshelft. We zijn erg blij dat we een speler van zijn kwaliteiten voor ons kunnen hebben winnen”, reageert sportief directeur Rouven Schröder. De Jong zegt op de website van die 05er zich goed te hebben verdiept in de vereniging van trainer Sandro Schwarz, die momenteel op een vijftiende plaats te vinden is in de Bundesliga.

“Ik heb een goed beeld van het team gekregen”, klinkt het. “Het is een ploeg die uitgaat van een goede organisatie en men heeft tegelijkertijd de wil om offensief te voetballen. De geschiedenis van Mainz bevalt mij ook zeer: de club heeft zich op eigen kracht in de Bundesliga gespeeld. Ik wil het team en de club graag helpen om de doelen te bereiken. Ik ben de directeur en trainer dankbaar voor deze kans en ik kijk uit naar mijn terugkeer in de Bundesliga, een van Europa’s topcompetities.”