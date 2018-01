Kompany doet beroep op PL: ‘Wanneer heb je te veel uit de fans geperst?’

Vincent Kompany speelt al jaren in de Premier League en heeft de Engelse hoogste afdeling in die periode op financieel gebied verder uit zien lopen op de andere Europese topcompetitie. De Belg studeerde onlangs met een Master of Business Administration af aan de Manchester Business School en deed daarbij onderzoek naar hoe clubs in de meeste inkomsten kunnen halen uit hun thuiswedstrijden. De verdediger van Manchester City kwam daarbij tot de verrassende conclusie dat de prijs van de kaartjes omlaag moet.

“Afhankelijk van de atmosfeer in het stadion krijg je beter thuisvoordeel en dat hangt weer samen met de mensen die het stadion binnen komen. De Premier League genereert twee of drie keer zoveel inkomsten als de vijf andere topcompetities in Europa, dus op welk moment realiseer je je dat de inkomsten zo hoog zijn omdat het voetbal een tv-product is en dat het aandeel van de tickets alleen maar kleiner wordt”, legt hij zijn conclusie uit bij de BBC.

“Op welk punt beslis je dat als het toch een tv-product wordt, je je best gaat doen om te zorgen dat het beste product ter wereld wordt gecreëerd? Dat betekent niet alleen de beste spelers, maar ook de beste atmosfeer in het stadion. En dat betekent weer dat de juiste mensen op de juiste plek moeten zitten”, gaat Kompany verder. “Degenen die leven voor de club, zijn waarschijnlijk meer gehecht aan de club dan wie dan ook. Maar dat zijn waarschijnlijk ook de jongens die het niet altijd kunnen betalen. We weten dat de Premier League nog kan groeien. De vraag is alleen wanneer het breekpunt, waarop je te veel uit de mensen thuis hebt geperst, bereikt wordt.”

“Als je ervan uitgaat dat de Premier League nog groter gaat worden en je markten in China, India, Afrika en Amerika weet aan te boren, dan zou je de stadions kunnen vullen met toeristen. Dat kan en je verdient dan meer geld. Ze zouden dan hierheen komen en 450 euro neerleggen voor een kaartje, maar het betekent dan niets voor hen aangezien het iets is wat ze één keer meemaken, net als naar een wedstrijd in de NBA of NFL gaan. De vraag is dan of dat niet je product aantast, als Premier League?”