‘Carroll kan tweede kans in Engelse top krijgen na telefoontje van Chelsea’

Chelsea heeft in januari een opvallende transfer in gedachten. Antonio Conte, manager van the Blues wil tijdens de winterse transferwindow zijn aanvallende mogelijkheden vergroten en is van plan om zich daarvoor te melden bij West Ham United. Volgens de Daily Mail heeft Chelsea bij the Hammers geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Andy Carroll.

Afgelopen zomer wilde Chelsea Fernando Llorente als tweede spits binnenhalen. De Spaanse spits werd echter op het laatste moment weggekaapt door Tottenham Hotspur. Met Álvaro Morata en Michy Batshuayi heeft Conte op dit moment twee spitsen, maar hij wil daar graag nog een mogelijkheid bij. Te meer omdat de Italiaan niet overtuigd is van de Belgische aanvaller, die mogelijk in januari vertrekt.

Het is nog niet duidelijk wat voor bedrag West Ham United voor Carroll wil ontvangen. De spits ligt nog tot medio 2019 vast en werd in 2013 door the Hammers voor 17,5 miljoen euro overgenomen van Liverpool, nadat hij al een seizoen gehuurd was. De afgelopen seizoenen kampte de spits geregeld met blessures, waardoor hij deze jaargang ook al een aantal duels moest missen. Dit seizoen speelde Carroll dertien wedstrijden voor West Ham United, waarin hij tweemaal scoorde.

Als Carroll daadwerkelijk naar Chelsea vertrekt, zou het niet de eerste keer zijn dat Carroll bij een Engelse topclub onder contract staat. De spits speelde eerder voor Liverpool, dat in januari 2011 41 miljoen euro voor hem neertelde. Op Anfield kwam Carroll in 58 wedstrijden tot 11 doelpunten en 6 assists.