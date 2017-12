‘Real heeft geen contact opgenomen, maar geen noodzaak hem te overtuigen’

Mauro Icardi wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Internazionale en een van de grootmachten die interesse zou hebben in de Argentijnse aanvaller is Real Madrid. Wanda Icardi, partner en zaakwaarnemer van de goaltjesdief, stelde dat er veel clubs azen op Icardi, maar Piero Ausilio is ervan overtuigd dat zijn werknemer Inter trouw blijft.

"Er is geen noodzaak hem te overtuigen om zijn toekomst aan Inter te verbinden", zegt de sportief directeur in gesprek met Domenica Sportiva. "Zijn contract is nog lang (verbintenis loopt tot medio 2021, red.) en zijn toewijding is overduidelijk. Hij is onze aanvoerder en wil winnen in dit shirt. Dit alles stijgt ver boven contracten en clausules uit."

"Real Madrid heeft geen contact opgenomen met ons, maar het zal hun taak zijn om Mauro te overtuigen om dit project te verlaten. Een project waarin hij de hoofdpersoon is. Ook de ontsnappingsclausule (110 miljoen euro, red.) vormt geen probleem, verwacht ik", aldus Ausili. Momenteel staat Internazionale ongeslagen op de eerste plek in de Serie A. Volgende week wacht de confrontatie met concurrent Juventus.