‘Ik had tegen Neymar moeten zeggen: ’Lieverd, natuurlijk ben jij de ster‘’

Paris Saint-Germain moest zaterdag voor het eerst dit seizoen buigen voor een tegenstander in de Ligue 1. Promovendus RC Strasbourg kwam al snel op voorsprong en hoewel Kylian Mbappé PSG nog langszij schoot, had de sterrenploeg in de tweede helft geen antwoord meer op de 2-1. Neymar incasseerde in blessuretijd nog een gele kaart na een harde overtreding.

De Braziliaan heeft zodoende in twaalf competitiewedstrijden al vijf gele kaarten en een rode kaart gepakt. De recordaankoop vloerde tegenstander Dimitri Liénard en daar was de Fransman niet blij mee. Na afloop liet Liénard weten dat hij niet gediend was van de actie van Neymar. "Hij zei: 'Je maakt een fopduik!', memoreert de verdediger annex middenvelder in gesprek met verschillende media.

"Ik had tegen hem moeten zeggen: 'Lieverd, natuurlijk ben jij de ster, natuurlijk kan je doen wat je wil. En het is ook heel duidelijk dat, als je vlak voor mijn neus gaat dansen, ik je pijn ga doen'", aldus Liénard. Neymar mist door de gele prent de volgende wedstrijd tegen Lille. Ondanks het verlies staat de Franse topclub nog fier aan kop in de Ligue 1, maar Olympique Marseille kan zondagavond tegen Montpellier nog inlopen op PSG.