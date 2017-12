‘Ik was blij voor het team, maar vanbinnen voelde ik mijn hart branden'

De wedstrijd tussen VVV-Venlo en AZ betekende een clash tussen de gebroeders Seuntjens. Mats Seuntjens trok uiteindelijk met de Alkmaarders aan het langste eind (0-2), mede doordat zijn broer Ralf een eigen doelpunt maakte. “Ik heb nog nooit zo’n gevoel gehad als toen”, zegt de 25-jarige middenvelder daarover tegen AZ TV.

“Ik zag dat hij de bal weg wilde koppen en hem verkeerd raakte, waardoor die in zijn eigen doel ging. Tuurlijk was ik blij voor het team, het was een belangrijk moment voor ons. Maar diep vanbinnen voelde ik mijn hart branden”, stelt Seuntjens. "Na de wedstrijd zei ik tegen hem: kop omhoog. Ik vond dat hij een goede wedstrijd speelde en dat zeg ik niet omdat hij mijn broer is.”

“Ook in de rust zeiden we dat Seuntjens het goed deed, daar moesten we op letten. Hij is belangrijk in het spel van VVV en dat zag je vandaag terug. Het is vervelend dat hij zo betrokken was bij het eerste doelpunt. Het helpt ons wel”, besluit de middenvelder. AZ-trainer John van den Brom geeft tegenover FOX Sports toe dat zijn ploeg wat geluk had met het eigen doelpunt van Seuntjens.

“We zijn blijven voetballen en zijn daarvoor beloond. We speelden de eerste helft best goed, maar gaven veel te veel kansen weg”, analyseert Van den Brom. Ook collega Maurice Steijn van VVV haalde het eigen doelpunt van Seuntjens aan. “Dat is lullig voor Ralf. Hij staat bij corners altijd op die positie, maar zet nu één stap naar rechts en dan probeert hij de bal toch nog weg te koppen en valt hij binnen. We hebben het prima gedaan, geen gekke tackles, geen rare gele of rode kaarten. Ik denk dat we hebben laten zien dat we een aanwinst zijn voor de Eredivisie.”