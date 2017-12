Ibrahimovic wilde Van Bommel aanvallen: ‘Toen zei hij: ‘Haal hem’’

Mark van Bommel speelde in het seizoen 2011/12 samen met Zlatan Ibrahimovic bij AC Milan, maar de twee lagen elkaar niet altijd. In 2010, nog voor hun samenwerking, stonden Van Bommel en Ibrahimovic tegenover elkaar tijdens een EK-kwalificatieduel tussen Nederland en Zweden (4-1). Toen kregen ze het met elkaar aan de stok, weet Van Bommel nog.

"Zlatan en ik hadden toen veel ruzie met elkaar. In de rust wilde hij me zelfs aanvallen", blikt de 79-voudig international van Oranje terug in gesprek met RTL7. "Adriano Galliani, de directeur, vroeg aan Zlatan of het een goed idee was om mij te halen. Toen zei hij gelijk: 'Haal hem. Want ik speel liever mét hem dan tégen hem.'"

Van Bommel ziet gelijkenissen tussen hemzelf en Ibrahimovic, als het gaat om hun mentaliteit. "Of we iets van elkaar geleerd hebben? Dat is een groot woord, maar wij begrepen elkaar" geeft hij aan. Als voorbeeld noemt Van Bommel de wedstrijdbeleving of wat ervoor nodig is om fit te blijven. "Maar het was niet zo dat we elkaar buiten het voetbal echt zagen."