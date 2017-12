‘Die arme Traoré kreeg zoveel kritiek, maar Dolberg vond het heerlijk met hem’

Jon Dahl Tomasson denkt dat Kasper Dolberg lijdt onder het vertrek van Davy Klaassen en Bertrand Traoré bij Ajax. Vorig seizoen was de spits nog goed voor 23 officiële doelpunten, maar met nieuwe teamgenoten om zich heen loopt het minder soepel. Dolberg kwam deze jaargang pas tot zes treffers, waaronder een hattrick in de KNVB Beker tegen Scheveningen.

Tomasson, landgenoot van Dolberg, zegt tegen het Algemeen Dagblad dat de rol van Klaassen en Traoré niet onderschat moet worden. "Vergis je niet hoe belangrijk zij vorig jaar voor Ajax waren, maar vooral ook voor Kasper", benadrukt de oud-voetballer. "Klaassen, die continu in de ondersteuning speelde. En Traoré, die arme jongen, kreeg zoveel kritiek. Maar Kasper vond het heerlijk om met hem samen te spelen."

"Die hield met zijn dribbels altijd twee of drie tegenstanders bezig. Je moet echt niet onderschatten hoe belangrijk het is voor een spits om daarvan te kunnen profiteren", vervolgt Tomasson. Volgens de assistent-bondscoach van Denemarken is het van belang om niet 'door te slaan': de vormcrisis van Dolberg is tijdelijk, denkt hij. "Die ups en downs zijn volstrekt logisch voor zo'n jonge knul. Als hij bij het Deense elftal is, zie ik een jongen met zelfkennis en vertrouwen. Dat, in combinatie met zijn talent, is de basis."