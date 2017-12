‘Ik ben 24, een mooie leeftijd om ergens anders te gaan spelen’

Jürgen Locadia kent tot dusver een uitstekend seizoen bij PSV. De Eindhovenaren verloren pas één keer en gaan daardoor met een ruime voorsprong op de concurrentie aan de leiding in de Eredivisie. Locadia maakte tot dusver negen doelpunten en hoopt na dit seizoen een mooie transfer te kunnen maken.

“Momenteel aas ik niet op een transfer. Maar als we dit seizoen goed eindigen, is het wel een idee om verder te kijken. In de winter nog niet. Maar ik ben 24 geworden, dat is een mooie leeftijd om ergens anders te gaan spelen”, zegt Locadia tegenover FOX Sports. Zijn contract bij PSV loopt nog tot medio 2020, maar als het aan hem ligt dient hij deze dus niet uit. Locadia neemt het komend weekeinde met PSV op tegen Sparta.

Op papier is dat geen lastig obstakel, maar trainer Phillip Cocu waakt voor onderschatting. “We moeten niet gaan denken dat we even van Sparta gaan winnen. De laatste wedstrijden hebben laten zien dat winst en verlies dicht bij elkaar ligt”, zegt Cocu op de website van PSV. “Wij moeten nog niet bezig zijn met de wedstrijd tegen Ajax. Honderd procent focus op Sparta is nodig zondag. We streven er naar om te winnen met goed, mooi voetbal, maar winst is na negentig minuten voetballen het belangrijkst.”