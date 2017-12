‘Van Bronckhorst is de trainer van Feyenoord, maar het is wél een droombaan’

Henk Fraser gaat tijdens het winterse trainingskamp in Spanje in gesprek met de directie van Vitesse. Onderwerp van gesprek zal het aflopende contract van de oefenmeester zijn. Fraser weet nog niet of hij langer in Gelredome werkzaam zal zijn. De 51-jarige Fraser wordt getipt als toekomstig trainer van regerend landskampioen Feyenoord.

"Ik heb negen jaar bij Feyenoord gevoetbald. Ik heb er daarna negen jaar als jeugdtrainer gewerkt. Ik heb er echt een geweldige tijd gehad", erkent Fraser, die echter weinig met de geruchten kan. "Het is helemaal geen thema. Giovanni van Bronckhorst is de trainer van Feyenoord. Een zeer kundige coach. Landskampioen geworden."

"Feyenoord is wél een droombaan", zo stelt Fraser in de Gelderlander. "Dat zal ik niet ontkennen. Ik heb ook twee jaar gewerkt bij PSV. Is ook al de top. Beide clubs zou ik ooit graag willen trainen. Als ik die kans krijg. Zijn we bij Vitesse klaar met onze wedstrijd, kijk ik altijd snel naar het resultaat van Feyenoord en dan naar ADO Den Haag en PSV. Dat zegt iets over mijn gevoel bij die clubs."

Voor Fraser is Feyenoord momenteel niets anders dan de volgende tegenstander, zaterdag in De Kuip. "Ik heb een warme band met Feyenoord. Dat weet iedereen. Maar ik richt me puur en alleen op Vitesse. Voor ons is het zaak bij te blijven in de subtop van de Eredivisie. Het loopt de laatste tijd allemaal niet naar wens. We betalen de tol voor Europees voetbal." Vitesse staat momenteel zesde in de Eredivisie, maar won slechts twee van de laatste elf officiële wedstrijden.