Aanvoerder Kluivert levert gigantische bijdrage aan Fantasy-weekelftal

Nieuwe ronde, nieuwe kansen: de maand december begint en daarmee barst de strijd voor een nieuwe voetbalreis los in onze Fantasy Football App (te downloaden in de App Store en de Google Play Store). Vrijdagavond trappen PEC Zwolle en FC Utrecht de veertiende speelronde in de Eredivisie af.

Team van de Week

Justin Kluivert is niet een van de populairste spelers in de app, mede omdat hij niet altijd in de basis staat, maar afgelopen weekend was hij goud waard. De aanvaller van Ajax greep zijn kans en maakte een hattrick tegen Roda JC Kerkrade (5-1). Planga van Cartier, die in totaal tachtig punten verzamelde, had Kluivert zelfs aanvoerder gemaakt. Andere belangrijke puntenpakkers waren Kasper Dolberg, Hirving Lozano, Donny van de Beek, Tonny Vilhena en Guram Kashia.

De beste spelers

De top drie van meest waardevolle spelers bestaat sinds afgelopen weekend niet meer alleen uit PSV'ers. Lozano is nog altijd de lijstaanvoerder, maar Zakaria Labyad heeft Marco van Ginkel van de derde plek gestoten. De smaakmaker van FC Utrecht was met eend ubbelslag van grote waarde in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-3) en staat op 78 punten. Ten opzichte van vorige week maken Clint Leemans en Alireza Jahanbakhsh hun entree in de top tien. Dat gaat ten koste van Klaas-Jan Huntelaar en Diederik Boer.

Speelronde 14

PEC Zwolle en FC Utrecht brengen de veertiende speelronde vrijdagavond op gang. De Blauwvingers wonnen vijf van hun eerste zes thuisduels van dit seizoen; nog nooit won PEC zes van de eerste zeven thuiswedstrijden van een Eredivisie-seizoen. Koploper PSV neemt het zondag voor eigen publiek op tegen Sparta Rotterdam, de enige van de 24 Eredivisie-ploegen waartegen Luuk de Jong in actie kwam maar nooit tegen scoorde in de Eredivisie. Een dag eerder gaat Ajax op bezoek bij FC Twente, waar het al vier seizoenen niet won.

Prijzen

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan voor de beste speler van de maand. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Fantasy Football!