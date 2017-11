Vertrek bij PSV lijkt aanstaande: club deed geen nieuwe aanbieding

Adam Maher lijkt in januari of anders in de zomer te vertrekken bij PSV. Het Eindhovens Dagblad meldt dat de middenvelder geen nieuwe aanbieding heeft ontvangen en aangezien zijn contract afloopt, lijkt een transfer voor de hand te liggen.

De regionale krant schrijft dat de 24-jarige Maher en zijn zaakwaarnemer ervoor openstaan om in de winter naar aanbiedingen uit binnen- en buitenland te kijken. Het is niet bekend of er al serieuze interesse is. Maher kwam dit seizoen pas één keer in actie in de Eredivisie; hij deed twee weken geleden één minuut mee in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1).

De vijfvoudig international van het Nederlands elftal maakte verder minuten in de Jupiler League (twee wedstrijden) en KNVB Beker (twee wedstrijden). In het duel met SDC Putten in september was hij goed voor twee doelpunten en één assist. “Hij wist zijn plek in het team en dat hij hard aan de slag moest om een kans te krijgen. Vandaag liet hij zien een goede drive te hebben”, zei Phillip Cocu na afloop van dat duel.

“Ik heb tegen hem gezegd dat we aan het werk gaan en hard gaan trainen. In de winterstop kijken we wat de situatie is.” Maher liet op zijn beurt weten nog niet te willen opgeven bij PSV: “Ik wilde graag slagen bij PSV en daar ook alles voor doen. En die kans bestaat nog. Ik voel me op dit moment heel goed, zeker op de momenten dat ik op het veld mag staan.” Maher speelde eerder voor Osmanlispor en AZ.