PSG tien punten los na moeizame zege; Cavani mist strafschop

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond weten te profiteren van de verliespartijen van directe concurrenten AS Monaco en Olympique Lyon. Met Kylian Mbappé op de bank en Ángel Dí María in de basis probeerde PSG een gaatje te vinden in de hechte defensie van Troyes en dat lukte uiteindelijk diep in de tweede helft, via Neymar en Edinson Cavani: 2-0. Door de zege staat PSG fier aan kop in de Ligue 1, tien punten los van naaste belager Olympique Marseille.

PSG domineerde in de eerste helft, waarin onder anderen Cavani en Javier Pastore snel de score konden openen. Na een kwartier spelen leek de defensie te capituleren, maar het snelle overtikken van de Franse topclub kon uiteindelijk niet resulteren in een gevaarlijke doelpoging. Na een halfuur kreeg Troyes de grootste kans van de avond tot dan toe: Samuel Grandsir toonde zijn klasse en moest Kevin Trapp dwingen tot een puike redding. PSG leek zich in de eerste helft stuk te bijten op defensie van de bezoekers, maar Cavani kon vlak voor rust zijn ploeg vanaf elf meter op voorsprong zetten.

Voor wie het gemist heeft! Edinson Cavani vraagt aan Neymar Jr. of hij de strafschop mag nemen, maar MIST! ?? Geplaatst door voetbalzone op woensdag 29 november 2017

Cavani kreeg het in september aan de stok met Neymar over wie zich mocht ontfermen over een pingel, maar dit keer was het de Uruguayaan die zonder gezeur mocht aanleggen. De Uruguayaan faalde echter, omdat Mamadou Samassa, die bij de penalty ver zijn doel uitkwam, een puike reflex in huis had. In de tweede helft bleef PSG de dominante ploeg, maar grote kansen bleven schaars. Neymar was met een vrije trap na 68 minuten bijna trefzeker, maar Samassa keepte een uitstekende wedstrijd en wist zijn doel ook dit keer schoon te houden.

De doelman uit Mali moest twintig minuten voor tijd echter alsnog capituleren: Neymar kreeg de bal 25 meter vanaf het vijandelijke doel in zijn voet gespeeld, dribbelde richting de zestien meter en schoot krachtig raak. Troyes probeerde nog iets te forceren, maar de mannen van Jean-Louis Garcia, onder wie voormalig Groninger en Ajacied Hyun-Jun Suk, konden nauwelijks meer gevaarlijk worden. Cavani zorgde in de laatste minuut, op aangeven van Neymar, nog voor de 2-0 en zorgde daarmee voor het slotakkoord.