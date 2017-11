‘Justin Kluivert zou bij Oranje ook als centrumspits kunnen spelen’

David Endt was jarenlang teammanger van Ajax en volgt de Amsterdamse club vandaag de dag nog altijd op de voet. Afgelopen zondag zag hij hoe Justin Kluivert met een hattrick grote indruk maakte tegen Roda JC. Endt voorspelt Kluivert een grote toekomst en is van mening dat de talentvolle buitenspeler in de toekomst in de spitspositie kan komen te spelen bij Oranje.