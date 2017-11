Griezmann flirt: ‘Mijn zaakwaarnemer sprak eerder al met Man United’

Antoine Griezmann staat nog altijd onder contract bij Atlético Madrid, nadat de aanvaller afgelopen zomer veelvuldig werd gelinkt aan een transfer. De geruchten over een overstap naar bijvoorbeeld Manchester United doen nog steeds de ronde en Griezmann blaast het verhaal nieuw leven in door uitvoerig te spreken over de Engelse grootmacht.

"Al maanden wordt mijn naam gelinkt aan Manchester United", schrijft Griezmann in zijn nieuwe boek. "De Engelse pers meldt dat United bereid is honderd miljoen euro te betalen, de hoogte van mijn ontsnappingsclausule, dat ga ik niet ontkennen. Hoewel ik meerdere keren heb herhaald het geweldig naar mijn zin te hebben bij Atlético, wordt er nog vaak gevraagd naar mijn toekomst."

"Bij Real Sociedad kwam ik op een punt waarbij ik besefte dat ik verder moest gaan om me te blijven ontwikkelen. Dat is nog niet gebeurd bij Atlético. Maar ik sluit niets uit", aldus Griezmann, die een avontuur in de Premier League ook als een mogelijkheid ziet. "Ik heb niets tegen Engeland, behalve het weer", grapt de spits. "United is een optie."

"Ook al houd ik heel veel van Paul Pogba: dat hij een Red Devil is, zal mijn beslissing niet doen veranderen. Eric (Olhats, voormalig zaakwaarnemer, red.) sprak eerder al met United op een informele wijze. Ik heb dat niet gedaan. Ik weet niet of ik op een dag het shirt van United ga dragen", aldus de Fransman, die ook even stilstaat bij alle 'nummer zevens' van United en schrijft dat David Beckham zijn 'absolute voorbeeld' is.