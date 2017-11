‘Iedereen zag dat het een penalty was, zonde dat we het jaar zo afsluiten’

Het Nederlands vrouwenelftal kende met een gewonnen Europees Kampioenschap in eigen land en winst in de eerste twee WK-kwalificatieduels een geweldig jaar, maar sloot 2017 dinsdagavond af met een lichte tegenvaller. Tegen Ierland kwamen de Oranjedames niet verder dan een 0-0 gelijkspel, al wezen na afloop van de wedstrijd veel vingers richting de arbitrage.

“Ik heb gezien wat ik heb gezien. Het heeft geen zin om er nog eens naar te kijken. We krijgen die strafschop toch niet meer”, liet bondscoach Sarina Wiegman voor de camera’s van Veronica haar frustratie blijken over een Ierse handsbal in het strafschopgebied in de 88e minuut. Ook Lieke Martens vond dat Nederland een strafschop had moeten krijgen: “Iedereen in het stadion zag dat het een penalty was. Dit is zwaar balen. Het is doodzonde dat we zo'n fantastisch jaar op deze manier moeten afsluiten.”

Ondanks de kritiek op de Russische arbitrage was er bij de aanvalster van Barcelona wel ruimte voor zelfkritiek: “We hadden eerder in de wedstrijd zeker 1-0 moeten maken.” Wiegman zag hoe haar ploeg de Ierse muur niet wist te slechten en had van tevoren al een dergelijk spelbeeld verwacht: “Ploegen stellen zich op deze manier in op ons, ze zullen zich ingraven op hun eigen helft. Al was het bij Ierland op de helft van de eigen helft. Maar dan moet je alternatieven vinden. Daar hebben we vandaag alles aan gedaan, op allerlei manieren.”