‘Mourinho was hard tegen mij, ik denk dat we elkaar niet zo goed begrepen’

De relatie tussen Anthony Martial en José Mourinho zou niet optimaal zijn. De Portugese manager van Manchester United eist het maximale van zijn spelers en zou van mening zijn dat Martial niet altijd alles geeft. Voorlopig moet de Fransman het nog geregeld stellen met een plek op de reservebank.

Toch vertelt Martial tegenover Téléfoot dat zijn relatie met Mourinho steeds beter wordt. “Mourinho was hard tegen mij. Ik denk dat we elkaar niet zo goed begrepen, maar we hebben elkaar goed leren kennen. Het gaat heel erg goed tussen ons nu”, zegt de 21-jarige Fransman, die dit seizoen tot negentien wedstrijden kwam. Daarin scoorde hij zeven keer, terwijl hij zes keer als aangever fungeerde.

“Ik had verder ook een aantal kleine problemen”, vervolgt Martial zijn verhaal. “Ik speelde niet met mijn hoofd, was niet zo gefocust. Als ik nu op het veld stap, is dat allemaal weg. Sommige mensen vergeten mijn leeftijd. Ze verwachten dat ik met mijn talent me snel weet te ontwikkelen, maar ik heb nog een toekomst voor me.”