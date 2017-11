‘Als ik volgende week niet scoor, dan pakken ze de vlogs er weer bij’

Lars Veldwijk werd ook zaterdag gepasseerd, voor de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (0-2). Ernest Faber verlangt meer van de spits van FC Groningen: een betere, zogenaamde 'topsportdiscipline'. De supporters van de noorderlingen morren ondertussen: Veldwijk, die zaterdag wel als invaller in actie kwan, wordt verweten dat hij niet goed traint, terwijl hij wel tot in de late uurtjes te zien is in de vlogs van zijn bekende vriendin Monica Geuze.

Veldwijk kan weinig met die geluiden. "Ik ben dit seizoen zes weken geblesseerd geweest, maar inmiddels gewoon fit. Mijn vetpercentage is negen procent, maar daar hoor je niemand over", zo benadrukt de aanvaller in gesprek met het Dagblad van het Noorden. "Het enige is dat alles wat ik doe en wat ik zeg onder een vergrootglas ligt. Dat vind ik niet erg, dat wist ik van tevoren. Daar leef ik mee."

Veldwijk, die vorige week tegen Vitesse al op de bank zat, is van mening dat mensen alleen de slechte dingen over zijn persoon uit de vlogs halen. "Dat ik op mijn vrije dag naar de gym ga voor extra krachttraining, valt blijkbaar niemand op. Nou ja, bij mij gaat het het ene oor in en het andere weer uit. Ik ga er zeker niet mee stoppen."

De aanvaller benadrukt dat het zíjn vrije tijd is en dat dat 'toevallig' op internet staat. "Anderen doen precies hetzelfde, maar bij hen zie je het niet. Ik leef als een profvoetballer, maar geniet ook van het leven. Het is typisch Nederlands. Als ik volgende week scoor, is het weer Veldwijk olé, olé, olé. Doe ik het niet, dan pakken ze de vlogs er weer bij."