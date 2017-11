Vitesse wint na 106 dagen weer een thuiswedstrijd en verdringt Feyenoord

Vitesse heeft eindelijk weer een thuiswedstrijd in de Eredivisie gewonnen. De ploeg van Henk Fraser pakte voor dit weekend alleen in de seizoensouverture drie punten voor eigen publiek, maar zondag moest ook ADO Den Haag eraan geloven. Pas in de laatste twintig minuten kwam de wedstrijd tot leven en maakte Vitesse het verschil, nadat ADO een rode kaart incasseerde: 2-0. Vitesse klimt dankzij de zege op naar de zesde plek en passeert Feyenoord. Zaterdag treffen beide teams elkaar.

Na zeven minuten mocht Mason Mount aanleggen voor een vrije trap. Drie ploeggenoten stonden mysterieus opgesteld voor de ingestudeerde vrije trap, maar die viel compleet in het water. Mount bediende Navarone Foor, die de bal kansloos inleverde bij ADO. Het was een goede samenvatting van de eerste helft, waarin het niveau ondermaats was en beide ploegen inspiratieloos oogden. De enige dreigende momenten waren van Vitesse, maar ADO had geen enkele moeite met een voorzet van Mitchell van Bergen en diezelfde aanvaller schoot van afstand over het doel van Robert Zwinkels.

Guram Kashia kopte nog naast uit een corner en zo kabbelde het eerste bedrijf voort. Omdat ook een schot van Tim Matavz via Lex Immers naast het doel ging, bleef de eerste helft doelpuntloos. Een fluitconcert daalde neer vanaf de tribunes van GelreDome. De doelmannen hadden helemaal niets te doen in de eerste helft, maar kort na rust moest Zwinkels zich wel onderscheiden. Hij pareerde een strafschop van Matavz, die was toegekend door arbiter Ed Janssen na een overtreding van Erik Bakker op Foor in het zestienmetergebied.

Matt Miazga kreeg eveneens een kans om de score te openen, maar mikte vanaf een paar meter over. Namens ADO zeilde een afstandsschot van Bakker naast. Van beide kanten bleef het spel niet indrukwekkend. Twintig minuten voor tijd kwam de wedstrijd eindelijk tot ontbranding. In een kort tijdsbestek trof Vitesse driemaal het aluminium, via een schot van Luc Castaignos (paal), een lepe indraaiende vrije trap van Mount(paal) en een nieuwe uithaal van laatstgenoemde (lat). Zwinkels moest een katachtige redding leveren bij de laatste poging; even daarvoor was Tyronne Ebuehi bij ADO van het veld gestuurd met twee gele prenten.

Tim Matavz miste een strafschop voor Vitesse.

Het uitvak kondigde een 'Haags kwartiertje' aan, maar het gevaar kwam logischerwijs van Vitesse. Tegen tien man zocht de thuisploeg naar een laat openingsdoelpunt en dat kwam er vier minuten voor tijd. Miazga torende na een corner van Mount boven zijn bewakers uit en knikte raak in de bovenhoek. In de blessuretijd maakte Bryan Linssen er 2-0 van uit een counter, nadat hij de uitgekomen Zwinkels omspeelde en kon afronden in een leeg doel. Voor de Arnhemmers is het de eerste thuiszege sinds de seizoensouverture tegen NAC Breda (4-1) op 12 augustus, 106 dagen geleden.