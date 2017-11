Advocaat kijkt terug op ‘open huis’ in Parijs: ‘Verdedigen had geen zin’

Het Nederlands elftal ging in de WK-kwalificatiecampagne onder leiding van Dick Advocaat met 4-0 onderuit tegen de uiteindelijke groepswinnaar Frankrijk. Oranje moest na een uur spelen met tien man verder na de tweede gele kaart van Kevin Strootman. Advocaat weigerde bij een 2-0 achterstand de boel achterin op slot te gooien, waardoor les Bleus met ruime cijfers wonnen. Nederland haalde uiteindelijk de play-offs niet op basis van doelsaldo. Desondanks blijft Advocaat erbij dat zijn tactiek na de rode kaart van Strootman in Parijs de juiste was.

“Iedereen valt nu terug op Frankrijk-uit. We hebben wel een elftal dat op resultaat kan spelen, maar niet op doelsaldo. Wij moesten op winst gaan spelen, omdat we de uitslag van Zweden wisten. Het had daarom helemaal geen zin om te gaan verdedigen”, zei Advocaat zondag bij De Tafel van Kees. De vertrokken bondscoach werd door presentator Kees Jansma gevraagd of het niet slimmer was geweest om verdedigender te gaan spelen, om de schade te beperken.

Had Advocaat genoegen moeten nemen met een 2-0 nederlaag? “Ja, dat had gekund. En dan wordt Kevin Strootman er ook nog uitgestuurd. Dat hielp ook niet echt mee”, aldus Advocaat. “We kregen ook een goede kans bij 1-0, daar gaat iedereen aan voorbij, met Arjen Robben. Dat was een honderd procent kans. Dat moet gewoon de 1-1 zijn, dan wordt het misschien een heel andere wedstrijd. Maar wij zaten totaal niet in de wedstrijd, dat was het grote probleem.”