Amrabat opgelucht na roerige periode: ‘Ik heb veel over me heen gekregen’

Sofyan Amrabat kreeg zaterdagavond in het uitduel van Feyenoord bij FC Groningen op het middenveld de voorkeur boven Jens Toornstra en stelde absoluut niet teleur. De middenvelder speelde een sterke wedstrijd en herstelde zich zo van een mindere periode.

"Het zijn roerige weken, zelfs maanden geweest. Er is heel veel te doen geweest om mij, en Nederland", sprak hij na afloop van het met 0-2 gewonnen duel voor de camera van FOX Sports. "Ik heb foutjes gemaakt, zoals tegen Ajax. Ik heb veel over me heen gekregen en heb geprobeerd me daarvoor af te sluiten. Tussendoor ben ik naar Marokko geweest, daarna ben ik gas blijven geven."

Door doelpunten van Tonny Vilhena en Nicolai Jörgensen kon Feyenoord na vijf competitiewedstirjden zonder zege in het hoge noorden weer eens drie punten bijschrijven. "Dit smaakt heel zoet. Het is lekker om weer te winnen. Ik heb lang gewacht op mijn kans en ben blij dat ik die heb gekregen", aldus de Marokkaans international. Volgens Amrabat kwam de zege voor Feyenoord nooit in gevaar. "We hebben de hele wedstrijd gecontroleerd. We speelden goed en hebben het heel zakelijk uitgespeeld."