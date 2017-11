Keizer over uitlatingen reserves: ‘Goed zolang het binnen de perken blijft'

Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Siem de Jong lieten recent hun onvrede horen over het feit dat ze geregeld op de reservebank plaats moeten nemen. Trainer Marcel Keizer laat op de wekelijkse persconferentie weten dat hij geen problemen heeft met de uitlatingen van het drietal en dat hij hun frustraties begrijpt.

“Ze willen gewoon graag spelen. Dat is uitstekend. Zolang het binnen de perken blijft is dat goed, en dat bleef het. Concurrentie hoort erbij als je voor Ajax wilt spelen. Het is aan hen om te laten zien dat ze speelminuten verdienen”, zegt de oefenmeester van de Amsterdammers. Van de Beek liet vorige week na het duel met NAC Breda (0-8 overwinning) weten dat hij teleurgesteld was dat twee weken eerder in de wedstrijd tegen FC Utrecht (1-2 nederlaag) op de bank plaats had moeten nemen.

“Ik was, zoals iedereen dat is als hij niet speelt, een beetje teleurgesteld. Maar ik doe altijd honderd procent mijn beste”, vertelt de middenvelder tegenover FOX Sports. “Het is misschien iets groter gemaakt dan het is, ik doe gewoon mijn stinkende best en dat is wat ik moet doen. Ik hoef niet te vertellen wat er precies gebeurd is, dat is tussen ons. Dat hoeft niet iedereen te weten.”