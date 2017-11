‘Fellaini kan voor vier jaar tekenen bij PSG na geheime gesprekken’

Marouane Fellaini heeft een aflopend contract bij Manchester United. De Belgisch international werd al in verband gebracht met een vertrek naar Bestikas, maar gaat vanaf medio volgend jaar mogelijk aan de slag bij Paris Saint-Germain. Volgens Manchester Evening News heeft de middenvelder een vierjarige aanbieding van de Franse grootmacht op zak.

Behalve Besiktas zouden ook Arsenal en Juventus achter de handtekening van Fellaini aanzitten. Dat geldt ook voor Manchester United, dat hem langer aan de club wil binden om zo te voorkomen dat hij komende zomer gratis de deur uitloopt. Tot een akkoord zijn beide partijen nog niet gekomen. De tijd begint de dringen voor the Red Devils, want als er niet snel een akkoord wordt bereikt, mag Fellaini in januari gaan praten met andere clubs.

De belangenbehartigers van Fellaini zouden volgens Manchester Evening News al in het geheim gesproken hebben met PSG. Afspraken over het salaris van de dertigjarige Belg zijn nog niet gemaakt, maar hij kan voor vier jaar tekenen in Parijs.