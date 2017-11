El Ghazi krijgt nieuwe trainer; ‘El Loco’ na veertien duels ontslagen

Marcelo Bielsa is niet langer de trainer van Lille. Les Dogues maken woensdagavond bekend dat zij de 62-jarige Argentijn op non-actief hebben gezet. Het huidige contract van Bielsa loopt nog door tot de zomer van 2019.

Lille laat in het persbericht weten dat Bielsa ‘tijdelijk’ is ontheven van zijn trainersfunctie, maar dat lijkt niets anders te betekenen dan dat de directie nu gaat proberen om een vertrekregeling overeen te komen met El Loco. De druppel voor de directie was de 3-0 nederlaag van afgelopen maandag tegen SC Amiens, de nummer zestien van de Ligue 1.

Lille staat zelf op de achttiende plaats, met twaalf punten uit dertien speelronden. Bielsa wist sinds zijn komst naar de club van onder anderen Anwar El Ghazi slechts vier keer te winnen. Bielsa was eerder werkzaam bij onder meer Olympique Marseille, Athletic Club en de nationale ploegen van Chili en Argentinië.