‘Of ik mijn carrière af ga sluiten bij Feyenoord, is moeilijk te zeggen’

Eric Botteghin staat sinds de zomer van 2015 onder contract in De Kuip en de Braziliaan heeft met de KNVB-beker in 2016 en het lanskampioenschap in 2017 reeds twee prijzen gewonnen met de Rotterdammers. Momenteel kan de verdediger niet schitteren voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst wegens blessureleed, maar hij hoopt snel na de winterstop zijn rentree te maken.

Botteghin heeft het halen van De Klassieker tegen Ajax op 21 januari als doel. Onlangs kwam de mandekker terug uit Brazilië, waar hij gewerkt heeft aan zijn herstel. "Als ik hier zou zijn, zou ik alle jongens elke dag zien. Hoe ze zich voorbereiden op de Champions League... Dat moest ik missen", aldus de routinier in gesprek met RTV Rijnmond.

"Vorig jaar hebben we keihard gewerkt om dat te halen en nu mis ik dat, omdat ik geblesseerd ben. Dat doet pijn", vervolgt Botteghin, die onlangs bijtekende. De dertigjarige verdediger, die tot medio 2020 vastligt, zegt een goed gevoel bij de club te hebben: "Of ik hier mijn carrière ga afsluiten, is moeilijk te zeggen. Ik luister naar wat God mij zegt."