Keizer reageert: ‘Donny van de Beek had blijkbaar een dagje langer nodig’

Marcel Keizer wond zich ruim twee weken geleden in aanloop naar het duel met FC Utrecht (1-2) op over de manier waarop Donny van de Beek omging met de teleurstelling over diens reserverol. De middenvelder hoorde het slechte nieuws op vrijdag en maakte een dag later op de training geen gemotiveerde indruk, zo oordeelde de coach van Ajax.

"Donny had een stuk of dertien keer in de basis gestaan, dus vond ik dat ik hem voor het treffen met FC Utrecht tijdig op de hoogte moest brengen", zo vertelde Keizer dinsdag, na de oefenzege op Borussia Mönchengladbach (2-1), in gesprek met De Telegraaf. "Dan had hij ook de tijd om zijn teleurstelling te verwerken. Het is logisch dat die er is, maar dan moet je doorbijten."

Keizer hoopte dat Van de Beek net zo zou reageren als routiniers als Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar. "Voor Donny waren er voorbeelden van oudere spelers die er naast hadden gestaan. Die zeiden gewoon dat ze harder zouden gaan trainen en klaar. Donny had er blijkbaar dagje langer voor nodig."

Na de interlandperiode maakte Van de Beek een goede indruk op de training en koos Keizer ervoor om de middenvelder in de basis te laten starten. Van de Beek maakte meteen drie goals in de 0-8 zege op NAC Breda.