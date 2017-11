‘Robin van Persie mocht mij niet en dat gevoel was wederzijds’

Emmanuel Adebayor heeft reeds een rijke voetbalcarrière achter zich en in gesprek met So Foot blikt de 33-jarige spits van Medipol Basaksehir terug op zijn avonturen bij onder meer Arsenal. De Togolees zegt dat hij een goede werkrelatie had met manager Arsène Wenger. Hij was echter niet bevriend met de Fransman en hetzelfde zegt Adebayor over zijn relatie met Robin van Persie.

In 2006 sloot Adebayor zich aan bij the Gunners, na een telefoontje met Wenger: "Ik kwam terug van interlands met Togo en ik hoorde dat Wenger me wilde spreken. Ik zuchtte diep en nam toen de telefoon op: 'Wat kan ik voor je doen coach?' Hij zei: 'Ben je geïnteresseerd om voor ons te spelen?' Hij maakte heel duidelijk dat ik het aan niemand mocht doorvertellen."

"'Ik ga bij dezelfde club spelen als Nwankwo Kanu, mijn idool, en u vertelt me dat ik niets mag zeggen?!' Hij zei: 'Ja, want niets is nog zeker.' Ik zei: 'Voor mij wel! Dat jullie me willen, is voor mij al een geweldig'", memoreert Adebayor, die prima kon opschieten met Wenger. "Hij is geen vriend, maar een goede coach. Mijn vertrek bij Arsenal was met gemengde gevoelens, ik wilde helemaal niet weg."

"We zaten in de Champions League en Manchester City was nog niet gekwalificeerd. Maar Wenger vertelde me dat ik niet langer in zijn plannen voorkwam. Dat verraste me, want de enige persoon die me niet mocht bij de club was Van Persie. En dat gevoel was wederzijds. Maar op het veld stelden we ons op als professionals", aldus Adebayor, die in 2009 voor 29 miljoen euro naar City vertrok.