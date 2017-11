Mourinho getipt: ‘Met een beetje liefde krijg je het beste uit hem’

Anthony Martial werd twee jaar geleden voor tientallen miljoenen door Manchester United overgenomen van AS Monaco, maar de 21-jarige Fransman is er nog niet in geslaagd om uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler op Old Trafford. Andy Cole hoopt echter dat de geruchten dat José Mourinho over een vertrek van Martial nadenkt niet waar zijn.

“Ik hoop dat hij hier nog lang zal spelen. Als je naar zijn talent kijkt, absoluut angstaanjagend. Hij is geweldig aan de bal, hij scoort en hij creëert ook voor anderen”, legt de oud-spits van the Red Devils uit aan ESPN. “Hij heeft zijn pieken en dalen gehad met de trainer, maar ik denk dat hij die arm om zijn schouder nodig heeft. Een beetje liefde zal er voor zorgen dat je zeker het beste uit hem zal krijgt.”

Mourinho kan sinds afgelopen weekend ook weer beschikken over Zlatan Ibrahimovic en Cole vraagt zich af of de Zweed samen kan spelen met Romelu Lukaku: “Het wordt interessant om te zien of José met die twee voorin gaat spelen. Dan heb je ook nog Marcus Rashford en Martial, allemaal goede spelers die weten wat ze moeten doen.”