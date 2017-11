Ziyech lijdt 37 keer balverlies: ‘Je hoeft niet altijd beslissend te zijn’

Ajax boekte zaterdag een 0-8 overwinning op NAC Breda, maar Hakim Ziyech speelde niet zijn gelukkigste wedstrijd. Analyticus Arnold Bruggink vond uit dat de aanvallende middenvelder 37 keer balverlies leed en is dan ook kritisch.

“Het gaat om het herkennen van de situatie. Hij herkent die vaak, maar je hoeft niet altijd beslissend te zijn. Je hoeft niet altijd het eindstation te zijn”, aldus Bruggink. In het Rat Verlegh Stadion was Ziyech goed voor twee assists, want hij bereidde de doelpunten van Matthijs de Ligt en Klaas-Jan Huntelaar voor.

Ziyech creëerde tegen NAC overigens zes kansen: hij is daarmee de eerste speler die dit Eredivisieseizoen vijftig kansen heeft gecreëerd. Daarnaast gaf hij van iedereen de meeste assists: zeven stuks. Ajax neemt het volgende week zondag op tegen Roda JC Kerkrade.