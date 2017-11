Guardiola: ‘Feyenoord speelt beter dan de resultaten doen vermoeden’

Feyenoord neemt het dinsdagavond in het Etihad Stadium op tegen Manchester City. The Citizens verloren dit seizoen nog geen enkele wedstrijd, waardoor de kwakkelende landskampioen voor een vrijwel onmogelijke opgave lijkt te staan om een resultaat te behalen in Engeland. City-manager Josep Guardiola weigert de Rotterdammers desondanks te onderschatten.

“Ik heb Feyenoord vaak gezien. Ze spelen beter dan de resultaten doen vermoeden. We zijn al gekwalificeerd. We willen nu in de volgende ronde de tweede wedstrijd thuis spelen. Dus we willen winnen”, wordt Guardiola tijdens de persconferentie geciteerd door het Algemeen Dagblad. “We hebben veel spelers, er zullen wel verse spelers meedoen. Maar noem het geen B-elftal. Tegen Napoli speelden Ilkay Gündogan en Danilo. Is dat dan een B-ploeg?”

Guardiola bekeek de wedstrijden van Feyenoord naar eigen zeggen via zijn laptop. “Ik kijk dan waar ze ruimtes laten en waar niet. Ik heb ze gezien tegen Shakthar Donetsk, maar ook de wedstrijd van afgelopen weekeinde”, vervolgt de Spaanse oefenmeester, wiens ploeg momenteel tot de favorieten voor de eindzege in de Champions League wordt gerekend. "Dat mensen ons nu bij de favorieten zetten in de Champions League, voelt als een eer.”

“Vooral omdat deze club niet de historie heeft om in het rijtje Bayern München, Barcelona, Juventus en Real Madrid te staan. Maar we weten ook: we hebben nog niets”, aldus Guardiola, die tot slot nog een politiek statement wilde maken. “Er zitten politici in de gevangenis, iedereen weet dan wel waar ik het over heb. Ik hoop dat ze snel worden vrijgelaten zodat ze weer bij hun families kunnen zijn. Daarom draag ik vandaag geel op mijn trainingsjack.”