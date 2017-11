‘Ajax heeft vier miljoen euro over voor Paraguayaans international'

Ajax heeft een bod van vier miljoen euro uitgebracht op Fabián Balbuena, zo weet Tuttomercatoweb te melden. De 26-jarige centrale verdediger staat momenteel onder contract bij Corinthians, waarmee hij afgelopen week kampioen van Brazilië werd. De verbintenis van de Paraguayaan loopt nog een jaar door.

Corinthians nam Balbuena in het voorjaar van 2016 voor circa anderhalf miljoen euro over van het Paraguayaanse Club Libertad Asunción. In zijn thuisland speelde de verdediger eerder voor Club Nacional Asunción, Club Rubio Ñú en Club Cerro Porteño de Presidente Franco. Afgelopen seizoen was Balbuena een steunpilaar in het elftal van Corinthians dat de Braziliaanse titel wist te veroveren.

In totaal speelde de rechtsbenige verdediger afgelopen seizoen 35 wedstrijden voor de Braziliaanse topclub, waarin hij 6 keer scoorde en 1 assist leverde. Mede daardoor keerde de verdediger recent terug in de selectie van Paraguay. Tot dusver heeft Balbuena vier interlands voor het Zuid-Amerikaanse land achter zijn naam staan.