Internazionale profiteert dankzij Icardi optimaal van uitglijder Juventus

Mauro Icardi heeft Internazionale zondag naar een zege op Atalanta geloodst. Met twee kopballen bepaalde de aanvoerder de eindstand op 2-0. Dankzij de zege stijgt het nog altijd ongeslagen Inter naar de tweede plaats, met twee punten achterstand op Napoli. I Nerazzurri profiteren optimaal van de 3-2 nederlaag van Juventus bij Sampdoria.

Zowel Hans Hateboer als Marten de Roon had een basisplaats bij Atalanta, dat vorig seizoen nog met 7-1 kopje onder ging tegen Inter. Ditmaal bood de club uit Bergamo meer weerstand. Hateboer dwong Samir Handanovic na ruim een kwartier tot een knappe redding met een laag schot. Het was de eerste serieuze kans van de wedstrijd, die langzaamaan op gang kwam. Inter kwam gaandeweg de eerste helft beter in het spel en Icardi kreeg tot tweemaal toe de kans om die ontwikkeling te bekronen.

Doelman Etrit Berisha redde echter in een één-op-één-situatie en zag een kopbal van de spits vervolgens naast zeilen. Vier minuten voor tijd mocht Icardi het nog eens proberen na een voorzet van Antonio Candreva, maar van dichtbij faalde de Argentijn. Direct na de onderbreking werd Icardi gevonden door Perisic en ditmaal miste de kopbal richting. Het zat de aanvoerder van Inter dus niet mee, maar hij bewees zes minuten na rust dat de aanhouder wint.

Na een vrije trap van Candreva verloor Atalanta de spits uit het oog, waardoor Icardi relatief ongehinderd binnen kon koppen nadat hij zich slim bewoog: 1-0. Na een uur maakte hij zelfs zijn tweede, door opnieuw binnen te koppen na voorbereidend werk van ditmaal Danilo D'Ambrosio. Daar bleef het bij in het Giuseppe Meazza. Inter neemt de tweede plek over van Juventus en heeft twee punten voorsprong op de regerend kampioen.