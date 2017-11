Keizer twijfelt ook na recordzege van 0-8 nog: ‘Dat is moeilijk te zeggen’

Marcel Keizer weet ook na de ruime uitzege op NAC Breda niet of hij nu de ideale basisformatie voor Ajax heeft gevonden. De hoofdstedelingen waren met liefst 0-8 te sterk voor NAC. "Dat is moeilijk te zeggen. Je moet het eigenlijk zien tegen een betere tegenstander. Met alle respect voor NAC overigens, want ik denk dat genoeg ploegen het hier nog moeilijk gaan krijgen", oordeelde de oefenmeester.

"Alleen verliep vandaag de wedstrijd voor ons goed." Keizer bleef ook na acht doelpunten kritisch. "Het hadden er nog wel meer kunnen zijn", zo vertelde hij voor de camera van FOX Sports. "We kregen zoveel ruimte dat je sneller moet beslissen om van kant te wisselen zodat nog een kans kan creëren. Daar hadden we meer uit kunnen halen. Maar als je 0-5 bij rust staat en uiteindelijk nog 0-8 wint, mag je ook wel een keer tevreden zijn met iets."

Keizer was lovend over Daley Sinkgraven, die in het Rat Verlegh Stadion voor het eerst sinds april aan de aftrap verscheen in een Eredivisiewedstrijd. "Hij heeft zeker een bijdrage geleverd. We willen graag meer initiatief aan de zijkanten, daar heeft Sinkgraven voor gezorgd."

Donny van de Beek kreeg de voorkeur boven Siem de Jong en beschaamde het vertrouwen van Keizer niet. "Donny heeft gedebuteerd voor Oranje en maakt nu drie goals, een lekkere week voor hem. Donny heeft het gewoon goed gedaan, dat is prima voor hem. Als we vandaag met Siem gespeeld hadden, hadden we misschien ook gewonnen, dat weet je niet."