Van Bronckhorst wijst pijnpunten Feyenoord aan: ‘Dit verzin je niet’

Feyenoord leed zaterdagavond in De Kuip wederom puntverlies. De Rotterdammers creëerden de meeste kansen tegen VVV-Venlo, maar een volley van Damian van Bruggen vlak voor tijd zorgde ervoor dat Giovanni van Bronckhorst de volgende mokerslag moest incasseren (1-1). "Dit verzin je niet", stelt de trainer van Feyenoord teleurgesteld bij FOX Sports.

"Dit is een bittere pil. Het is iets terugkerends. We moeten hier gewoon de tweede treffer maken en dan is de wedstrijd gespeeld. Hoe groot de kansen ook waren, we maken het tweede doelpunt niet." Van Bronckhorst is allerminst blij met hoe de tegentreffer tot stand kwam: "We hebben vooraf in de analyse aangegeven dat zij hun corners op die manier doen. Dat is dan heel slecht verdedigd van ons."

"We vergaten weer de tweede treffer te maken waardoor de wedstrijd gespeeld zou zijn", laat Van Bronckhorst aan het Algemeen Dagblad weten. "We hebben nog niet het vermogen de kansen te benutten en daarmee wedstrijden te winnen", concludeert de oefenmeester niet voor het eerst dit seizoen. "Pech? Je kan het noemen zoals je dat wil, maar feit is dat we die ballen er gewoon niet in schieten."

Feyenoord staat nu elf punten achter koploper PSV, dat zondag nog in actie komt tegen PEC Zwolle. Titelprolongatie lijkt zo goed als onmogelijk, denkt ook Van Bronckhorst: "Ik denk nu niet aan het kampioenschap, ik denk aan wedstrijden winnen. We moeten ons nu klaarmaken voor Manchester City. Dat wordt een mooie pot tegen de beste ploeg van Europa op het moment."