Promes neemt Spartak met doelpunt en assist bij de hand

Spartak Moskou heeft de weg naar boven definitief ingezet. De regerend kampioen stond na elf speelronden slechts op de negende plaats en kende daarmee een stroeve start van de competitie, maar de laatste nederlaag dateert alweer van 19 augustus en zaterdag moest FK Krasnodar eraan geloven. In Krasnodar werd het 1-4.

Quincy Promes bewees andermaal zijn waarde voor de club van trainer Massimo Carrera, want hij bereidde de 0-3 van Luiz Adriano direct voor en bepaalde in de slotminuut zelf de eindstand op 1-4. De international van het Nederlands elftal ontving een steekpass vanaf het middenveld en verschalkte doelman Andrei Sinitsyn in de korte hoek.

De overige doelpunten werden gemaakt door opnieuw Luiz Adriano, Zé Luis en Mauricio Pereyra. In dienst van Spartak staat de teller voor Promes nu op 56 doelpunten en 31 assists in 112 officiële wedstrijden. De hoofdstedelingen hebben momenteel vijf punten minder dan Lokomotiv Moskou en de koploper moet dit weekeinde nog in actie komen.