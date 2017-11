‘Als Dolberg zijn ding blijft doen, ben ik ervan overtuigd dat hij erbij zit’

Lasse Schöne was dinsdag vanaf de reservebank getuige hoe Christian Eriksen Denemarken tegen Ierland hoogstpersoonlijk naar het WK schoot en de kans is groot dat de routinier van Ajax volgend jaar van de partij is in Rusland. In de kwalificatiereeks kwam hij weinig in actie, maar dat maakte de vreugde er niet minder om.

“Ik heb weinig gespeeld. Dat is wel jammer. Maar dit is wel fantastisch. Het is niet ieder jaar dat je een WK kunt spelen”, vertelt Schöne, die het WK van 2010 in Zuid-Afrika wegens een kruisbandblessure moest missen, in gesprek met De Telegraaf. Voormalig Ajacied Eriksen bewees in Dublin maar weer eens dat hij de grote man is aan de kant van de Denen: “Hij speelt op dit moment erg goed. Niet alleen bij ons, maar ook bij Tottenham Hotspur. Voor ons is hij veruit de belangrijkste speler.”

Ploeggenoot in Amsterdam Kasper Dolberg speelde al vier interlands voor het Deense nationale elftal, maar was er tegen Ierland niet bij. Schöne verwacht echter dat de jonge spits van Ajax zeker een kans maakt op een uitnodiging voor het WK: “Als hij goed blijft presteren en heel veel goals maakt, dan mag ‘ie ook mee. Hij is nog jong, maar als hij gewoon zijn ding blijft doen ben ik ervan overtuigd dat ook hij er gewoon bij zit.”