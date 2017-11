De Boer weigert bondscoachschap Oranje: ‘Past niet in mijn plannen’

Frank de Boer staat sinds zijn bliksemontslag bij Crystal Palace op straat. De clubloze trainer, die als oefenmeester in het verleden ook actief was bij Internazionale en Ajax, zegt op een bijeenkomst in Madrid te weten dat zijn naam in verband wordt gebracht met het bondscoachschap bij het Nederlands elftal, maar De Boer ziet dit voorlopig niet zitten.

"Ik ben een trainer die graag op het veld wil staan. Bij nationale teams heb je maar eens in de twee, drie maanden een wedstrijd. Op dit moment past het niet in mijn plannen om bondscoach te worden", tekent onder meer Sport op. De Boer geeft aan graag bij een Spaanse club aan de slag te gaan. "Ik houd van de speelstijl in Spanje, hier lopen altijd goede spelers rond met een goede techniek."

"Ik denk dat ik hier prima zou kunnen werken als trainer. Maar er zijn meerdere interessante competities, zoals de Bundesliga", aldus De Boer, die ook in verband wordt gebracht met Rangers FC. "Ik heb daar als speler een tijdje gevoetbald en de atmosfeer was fantastisch. Je weet nooit of het tot een terugkeer kan komen. We moeten de mogelijkheden bekijken, maar ze hebben nog geen contact gezocht."