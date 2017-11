Harry Kane maakt zaterdag tegen Arsenal jacht op Adebayor en Pires

Arsenal leed vlak voor de interlandperiode de vierde competitienederlaag, bij Manchester City (3-1). Alle nederlagen van het team van Arsène Wenger vonden buitenshuis plaats. Tottenham Hotspur stapte dit seizoen in de Premier League pas tweemaal als verliezer van het veld; in augustus tegen Chelsea (1-2) en vlak voor de interlandperiode tegen Manchester United (1-0). Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Emirates Stadium, zaterdag vanaf 13.30 uur.

O Arsenal heeft niet één van de laatste zes competitieduels met Tottenham Hotspur gewonnen: vier remises, twee nederlagen. Dat is de langste reeks zonder zege van the Gunners in competitieverband tegen de aartsrivaal.

O Tottenham Hotspur heeft maar 2 van de laatste 32 visites aan Arsenal in competitieverband in winst omgezet: 13 remises, 17 nederlagen. Dat was in mei 1993, een 1-3 zege op Highbury, en in november 2010, een 2-3 overwinning in het Emirates Stadium.

O In 34 edities van de ontmoetingen tussen deze twee ploegen in de Premier League kwam elk team tot scoren. Meer dan in elk onderling duel van deze competitie dan ook.

O In de laatste zeven Premier League-wedstrijden tussen deze twee ploegen in het Emirates Stadium, won slechts één keer het team dat de openingstreffer maakte. Dat was in september 2013; Arsenal won met 1-0 door een doelpunt van Olivier Giroud.

O Inderdaad, Tottenham Hotspur verloor 37 punten na in Premier League-wedstrijden tegen Arsenal op voorsprong te hebben gestaan. Meer dan elke andere club tegen een andere club in deze competitie.

O Arsenal heeft elk van de laatste tien Premier League-wedstrijden in het Emirates Stadium gewonnen. Dat is de langste zegereeks van de Londenaren in dit stadion.

O Arsenal heeft voor het eerst sinds 2009/10 geen enkel punt in de eerste vijf thuisduels van een Premier League-seizoen laten liggen. In 2007/08 wonnen de Londenaren voor het laatst de eerste zes thuisontmoetingen van een voetbaljaargang in competitieverband.

O Harry Kane was in elk van zijn vijf Noord-Londense derby's in de Premier League trefzeker, en daarmee goed voor zes treffers. Alleen Emmanuel Adebayor (acht) en Robert Pires (zeven) kwamen in dit competitieduel vaker tot scoren.

O Geen enkele ploeg won in 2017 meer uitduels in de Premier League dan Tottenham Hotspur: 10. Geen enkele ploeg kon tippen aan het aantal goals van de Londenaren buitenshuis in competitieverband: 37.

O Tottenham Hotspur heeft al bijna een jaar niet twee opeenvolgende uitnederlagen in de Premier League geleden, sinds december 2016. Toentertijd verloor men ook met 1-0 van Manchester United, twee weken na een 2-1 nederlaag bij Chelsea.

O Mauricio Pochettino verloor nog nooit een Noord-Londense derby in de Premier League: twee zeges, vier remises, nul nederlagen. Elk van zijn drie visites met Tottenham Hotspur aan het Emirates Stadium eindigde echter in een remise.