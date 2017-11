‘Momenteel mogen we blij zijn als we 23 spelers hebben voor Oranje’

Het Nederlands elftal ontbreekt komende zomer voor de tweede keer op rij op een groot eindtoernooi. Aanvoerder Kevin Strootman is kritisch op Oranje en beseft dat hij zijn zijn collega-internationals weer vanaf het nulpunt moeten beginnen, in de hoop kwalificatie voor het EK van 2020 af te dwingen en het Nederlandse voetbal er weer bovenop te krijgen. De middenvelder van AS Roma weet dat het lastig wordt, maar ziet voldoende potentie.

Volgens de ex-speler van onder meer Sparta Rotterdam en PSV dienen genoeg talenten zich aan. "Timothy Fosu-Mensah, die nu voor de tweede keer vanuit Jong Oranje bij ons komt, speelde net zoals tegen Frankrijk ook in Schotland vrij aardig”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. “Nathan Aké pakte aan de linkerkant zijn minuten mee. Virgil van Dijk is helemaal terug, belangrijk voor ons. Dit zijn jongens met wie we een stijgende lijn kunnen gaan inzetten. Alleen moet iedereen wel beseffen dat we echt vanaf het nulpunt beginnen.”

Strootman ziet grote verschillen met het Nederlands elftal van jaren geleden. "Momenteel mogen we blij zijn als we 23 spelers hebben voor Oranje, terwijl de bron vroeger onuitputtelijk leek. Kwalitatief is er enorm veel veranderd, maar daar is genoeg over gezegd”, aldus de 39-voudig international. "Misschien moet iedereen in Nederland wel wat realistischer worden en de feiten onder ogen zien. Wij, als spelersgroep, proberen dat te zijn, hoewel ik vind – en die kritiek deel ik – dat we tijdens de kwalificatie veel meer hadden moeten brengen. Want, met alle respect, die play-offs halen was toch niet onmogelijk?"