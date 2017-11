Ajax leidt eigen hoofdtrainers op: ‘Een KNVB-diploma is niet genoeg’

Ajax stelde na het vertrek van Peter Bosz naar Borussia Dortmund Marcel Keizer aan als trainer van het eerste elftal, maar ook de namen van buitenlanders als Thomas Tuchel, Michael Laudrup en Roger Schmidt zongen rond in Amsterdam. Saïd Ouaali juicht het toe dat de keuze van de directie is gevallen op Keizer.

De hoofd jeugdopleiding geeft in een interview met De Telegraaf aan dat de Amsterdammers hun trainers het liefst zelf opleiden: “Ik ben blij dat dit in het verleden ook is gebeurd. Frank de Boer droeg de filosofie van Ajax met zich mee. Keizer heeft bij Jong Ajax goed gewerkt met een talentvolle groep”, klinkt het.

“Hij was ook bekend met de speelwijze en de werkwijze. In onze beleving was hij de beste keus, zeker gelet op het tijdstip waarop Ajax een trainer moest presenteren”, aldus Ouaali. Een trainersdiploma van de KNVB is volgens hem niet genoeg omdat er bij Ajax ‘anders’ opgeleid wordt: “Binnen onze opleiding reiken wij veel zaken aan en voegen we dingen toe.”