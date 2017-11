UEFA bestraft Ajax met boete van 40.000 euro na duel in Luik

De UEFA heeft Ajax een boete van veertigduizend euro opgelegd. Aanleiding is een incident in de Europa League-wedstrijd van vorig seizoen tegen Standard Luik. Meegereisde supporters van Ajax staken vuurwerk af. Het is niet voor het eerst dat Ajax een straf krijgt vanwege het afsteken van vuurwerk en om die reden is de boete zo hoog.

De wedstrijd werd afgewerkt in december vorig jaar. Supporters van Ajax gooiden vroeg in de wedstrijd vuurwerk op het veld en in de vakken waar fans van Standard Luik zaten. Het duel werd korte tijd stilgelegd. Uit onderzoek van de UEFA is tevens gebleken dat een supporter een oplader van een telefoon op het veld gooide. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Anwar El Ghazi scoorde namens de ploeg van trainer Peter Bosz.

Naast Ajax heeft de UEFA ook straffen uitgedeeld aan Schalke 04, Austria Wien, Napoli en Besiktas voor het afsteken van vuurwerk. Paris Saint-Germain krijgt een straf omdat het tijdens een Europees duel na rust te laat op het veld verscheen. Legia Warschau, APOEL Nicosia en Borussia Dortmund zijn beboet voor het tonen van spandoeken met negatieve boodschappen over de UEFA.