Dick Advocaat zwaait af: ‘De nieuwe generatie moet nu opstaan’

Het Nederlands elftal won dinsdagavond met 0-3 van Roemenië en sloot zo het tijdperk Dick Advocaat op overtuigende wijze af. De bondscoach beschikt door het mislopen van het WK over een aflopend contract en geeft via de officiële kanalen van de KNVB aan dat het tijd is voor verandering bij Oranje.

“Het is geen moeilijke keuze. De nieuwe generatie moet nu opstaan. Dat is de belangrijkste reden. Ik heb niet getwijfeld hierover. Mijn zaakwaarnemer Rob Jansen wist al toen ik mijn contract ging tekenen dat ik ging stoppen als we ons niet gingen kwalificeren”, legde hij na het duel in Boekarest in gesprek met de NOS uit.

Advocaat hield de afgelopen weken de boot af als het om zijn toekomst ging en deed dat bewust: “De staf heeft gezegd dat ik moest wachten tot deze wedstrijden. We moesten deze wedstrijden serieus nemen en dat vond ik ook.”

De vertrekkende keuzeheer heeft ook wel een idee over wie hem moet opvolgen en geeft aan dat zijn voorkeur uitgaat naar een ‘sterke persoonlijkheid’, die van een gemiddelde ploeg een hecht team kan maken: “Ronald Koeman is vrij, een bewezen toptrainer, gerespecteerd door spelers, bekend over heel de wereld”, vertelt hij aan Voetbal International.