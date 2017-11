Routiniers stoppen in navolging van Buffon: ‘Dit is een zwarte dag’

In navolging van Gianluigi Buffon hebben ook middenvelder Daniele De Rossi en verdediger Andrea Barzagli een punt achter hun carrière gezet bij de nationale ploeg. De 34-jarige De Rossi kwam tot 117 interlands en voor de twee jaar oudere Barzagli is de teller gestopt op 73 caps bij i Azzurri.

“Dit is een zwarte dag voor ons voetbal, zeker voor degenen die de afgelopen twee jaar bij deze ploeg betrokken zijn geweest”, aldus De Rossi voor de camera van Rai Sport. “We gaan evalueren, maar het enige wat ik nu kan zeggen, is dat we moeten voortborduren op de kracht die de jongens vandaag op het veld hebben laten zien en op het verlangen om deel te nemen aan een volgend avontuur. We zullen opnieuw moeten beginnen, zoals we in het verleden wel vaker hebben gedaan na tegenvallende momenten. Ik denk niet dat we verdiend zijn uitgeschakeld, maar Zweden verdient alle credits.”

“Het is nu aan de volgende generatie. We moeten met hen opnieuw beginnen. Er heerste een grafstemming in de kleedkamer, maar er is niemand overleden. Ik heb met dit shirt de hele wereld over gereisd, dus het voelt gek om dit tenue voor de laatste keer uit te trekken… maar het spelersmateriaal is daar om een goede toekomst op te bouwen voor Italië”, aldus de aanvoerder van AS Roma, die ook nog het nieuws haalde doordat hij na de pauze weigerde om warm te lopen. Hij gaf de assistent te kennen dat Lorenzo Insigne beter kon invallen omdat Italië simpelweg aanvallende stootkracht nodig had.

De liplezers hebben hun werk gedaan! Daniele De Rossi weigerde om zich warm te lopen en wijst naar Lorenzo Insigne: 'Waarom ik in godsnaam? We moeten winnen!' Geplaatst door voetbalzone op maandag 13 november 2017

“Wij hebben de gewoonte om met drie man tegelijk warm te lopen. Die worden dan na vijf minuten gewisseld en dan komen de volgende drie. Ik zat aan de kant en we moesten winnen, dus vond dat de spitsen beter konden warmlopen. Daarom wees ik ook naar Insigne. De bondscoach is een topgozer, dus het spijt mij als ik iemand heb beledigd. Op dat moment dacht ik alleen dat het misschien beter was om Insigne in te brengen”, aldus De Rossi, die in 2006 wereldkampioen werd en vier jaar daarvoor de finale van het EK verloor.

Ook Barzagli maakte deel uit van die ploegen en ook voor de verdediger van Juventus zit het interlandavontuur er na de return tegen Zweden dus op: “Het is heel jammer dat het zo moet eindigen. Het is enorm teleurstellend. Ik hoop dat de jonge spelers de situatie goed oppakken en het beter doen dan wij. Een tijdperk van vier of vijf veteranen is nu ten einde. Het is nu aan de hongerige jonge gasten om het te laten zien en zo hoort het ook te zijn.” Collega Giorgio Chiellini zei overigens nog niet te weten of hij stopt: “Ik weet het niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat Italië zijn wedergeboorte zal beleven als nationale ploeg.”