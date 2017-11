‘Arsenal biedt herkansing en meldt zich met bod van 39,5 miljoen euro’

Wilfried Zaha krijgt mogelijk een herkansing in de top van de Premier League. De 25-jarige aanvaller brak niet door bij Manchester United, maar staat nu in de nadrukkelijke belangstelling van Arsenal. The Gunners lijken zodoende rekening te houden met een vertrek van steraanvaller Alexis Sánchez.

De Chileen heeft een aflopend contract en het lijkt er niet op dat hij van plan is om dat te verlengen. Manager Arsène Wenger ziet volgens The Sun in Zaha een geschikte opvolger en zou een bod van omgerekend ruim 39,5 miljoen euro uit willen brengen. Yacine Brahimi van FC Porto is ook een kandidaat, maar Zaha zou met stip op één staan.

De achtvoudig A-international van Ivoorkust komt uit de jeugdopleiding van Crystal Palace en maakte in maart 2010 zijn debuut in het eerste elftal. In de winter van 2013 vertrok hij voor minimaal circa twaalf miljoen euro naar Manchester United, maar daar kwam hij niet verder dan vier wedstrijden. Zaha werd drie keer verhuurd, tweemaal aan Crystal Palace en een keer aan Cardiff City, alvorens hij in de winter van 2015 definitief terugkeerde op Selhurst Park.

Zaha, die overigens ook twee interlands voor Engeland achter zijn naam heeft staan, speelde in totaal 263 duels voor the Eagles en daarin was hij goed voor 36 treffers en 50 assists. Dit seizoen staat de teller na vijf optredens in de Premier League op twee doelpunten. Zaha’s contract loopt nog tot de zomer van 2022 door, dus Arsenal zal inderdaad met een flinke transfersom over de brug moeten komen om dat af te kopen.