'Neymar is nu de beste speler ter wereld, Messi is van een andere planeet’

Als het aan Júlio César ligt, neemt Neymar binnen afzienbare tijd de titel van beste voetballer ter wereld over van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. De Braziliaan is sinds afgelopen zomer de duurste speler aller tijden, nadat Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor hem neertelde. In Parijs maakt de aanvaller ook veel indruk, met elf doelpunten en negen assists in twaalf wedstrijden.

“Neymar is op dit moment de beste speler ter wereld. Messi? Ik zei van de wereld, Messi is van een andere planeet”, zegt Júlio César in gesprek met ESPN. “Ik denk dat het nu Neymar zijn moment is. De hele voetbalwereld volgt hem op de voet, zelfs mensen die niet van voetbal houden zijn geïnteresseerd in zijn prestaties.”

“Ze bewonderen hem, niet alleen voor zijn prestaties op het veld. Ook voor de manier hoe hij het voor elkaar krijgt”, vervolgt de Braziliaanse doelman, tegenwoordig uitkomend voor Benfica. “Ik heb heel veel respect voor Neymar en heb het genoegen gehad dat ik samen met hem mocht spelen. Ik wens hem het beste en hoop dat hij snel de Ballon d’Or zal winnen.”