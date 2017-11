‘Natuurlijk kan hij het niveau van Messi en Ronaldo bereiken’

Roberto Martinez is ervan overtuigd dat Kevin De Bruyne het niveau van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo kan bereiken. De bondscoach van België geeft in gesprek met ESPN wel aan dat de middenvelder van Manchester City, die dit seizoen imponeert onder Josep Guardiola, nog wel enkele jaren constant moet presteren als hij zich in dat rijtje wil scharen.

"Natuurlijk kan hij het niveau van Messi en Ronaldo halen. Als je kijkt naar die spelers, dan moet je wel concluderen dat je erg consistent moet presteren om van hetzelfde niveau te zijn. Dat gebeurt dus over het verloop van enkele seizoenen. Het niveau dat Kevin dit seizoen haalt, bij zijn club maar ook bij België, laat zien dat hij de potentie heeft om dat te bereiken."

"Er zijn niet heel veel spelers waar je dat nog meer over kan zeggen", vervolgt de Spanjaard. "Ik denk dat je kan zien dat hij een speciale band heeft met Guardiola. Wanneer een manager en een speler dezelfde manier van denken hebben, kan je dat zien. Ik denk dat Kevin precies laat zien wat Guardiola wil. Hij haalt het beste uit Kevin en zodoende maakt Kevin het verschil op het veld."