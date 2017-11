‘Met Oranje naar het EK in 2020 gaan is zeker een mooi doel’

Jeremiah St. Juste maakte afgelopen zomer de stap van sc Heerenveen naar Feyenoord en dat is de verdediger goed bevallen. Momenteel bereidt de jongeling zich met Jong Oranje voor op het EK-kwalificatieduel met Andorra, maar St. Juste geeft in gesprek met ELF Voetbal aan dat het 'grote' Nederlands elftal ook vaak wordt besproken bij de jonge talenten.

"Iedere speler bij Jong Oranje wil een keer de overstap maken naar het Nederlands elftal. We zijn allemaal ambitieus. Wie uiteindelijk van ons de stap maakt naar het grote Oranje is lastig te zeggen en ook of en wie uiteindelijk een echte topspeler wordt als Arjen Robben, Wesley Sneijder of Robin van Persie. Maar we hebben wel kwaliteiten in onze selectie. Met het grote Oranje naar het EK in 2020 gaan is zeker een mooi doel."

Dat zijn club Feyenoord op het moment niet goed draait, erkent St. Juste. De jeugdinternational zegt dat de Klassieker tegen Ajax, maar ook de wedstrijden in de Champions League, teleurstellend waren. Toch haalt St. Juste iets positiefs uit de nederlagen, namelijk dat hij als jonge voetballer veel ervaring opdoet. "Tegen Manchester City stond ik tegenover Gabriel Jesus en Leroy Sané, dan kun je geen moment verslappen."

De verdediger zegt dat hij tijdens de duels in het miljardenbal het klasseverschil tussen de absolute top en de Eredivisie goed merkte. "Al waren de duels met Klaas-Jan Huntelaar ook mooi. Hij is slim en heeft veel ervaring. Ik neem al die ervaringen mee. We hopen nog iets moois te laten zien in de laatste twee wedstrijden in de Champions League."