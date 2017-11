'Dit zijn mijn laatste twee duels bij het Nederlands elftal’

Dick Advocaat stopt na de oefeninterlands tegen Schotland en Roemenië als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de keuzeheer woensdag bevestigd tegenover Schotse journalisten, zo meldt de NOS. Het besluit van Advocaat komt niet als een verrassing. Zijn contract loopt op 1 december af en in de media liet hij zijn beslissing al doorschemeren.

Nadat Oranje geen kwalificatie voor het WK in Rusland wist af te dwingen, werd er volop gespeculeerd over de toekomst van Advocaat en diens assistent Ruud Gullit. Na het duel met Roemenië zou Advocaat zijn plannen onthullen, maar dat heeft hij voor de wedstrijd tegen Schotland al gedaan. "Dit zijn mijn laatste twee wedstrijden, daarna stop ik bij het Nederlands elftal", zei Advocaat woensdag bij aankomst op het vliegveld van Aberdeen tegenover Schotse media.

Tegenover de NOS wilde hij zijn vertrek bij de KNVB vervolgens niet bevestigen. Op de vraag of hij al aanbiedingen heeft ontvangen van bonden of clubs, antwoorde hij: "Nee. Ik heb het toch nog niet gezegd? Dan kunnen de clubs daar ook nog niet op reageren. Laten we eerst deze twee wedstrijden maar bekijken en dan zien we wel wat er op mijn pad komt."