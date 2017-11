Rutten hekelt ‘zesjescultuur’: ‘Ongelooflijk wat mij betreft’

Het Nederlands elftal oefent donderdagavond tegen Schotland en het is nog de vraag wie er in de punt zal staan in Aberdeen. Dick Advocaat kan niet beschikken over onder anderen Bas Dost en Vincent Janssen en haalde daarom Luuk de Jong bij de selectie. Roy Makaay erkent dat de spoeling dun is en dat er weinig nieuwe aanwas is qua spitsen, maar dat Oranje geen uitzondering is.

De spitsentrainer van Feyenoord wijst in het Algemeen Dagblad naar Spanje, dat met Álvaro Morata in de punt speelt, maar daarachter ook weinig opties heeft. “Diego Costa speelt al maanden niet en laatst werd zelfs David Villa opgeroepen terwijl die al jaren in Amerika speelt.” De 42-jarige Makaay stelt dat het voor het opleiden van spitsen ook niet helpt dat zij al vroeg naar het buitenland vertrekken. Het zou volgens Das Phantom beter zijn wanneer zij een paar jaar ervaring opdoen in de Eredivisie.

Fred Rutten sluit zich daar in het artikel bij aan, maar voegt eraan toe dat de KNVB ook kritisch naar zichzelf mag kijken. Hij spreekt over een ‘zesjescultuur’: “We hanteren hier een bepaalde norm, maar als we daar niet in de buurt komen, verlagen we die norm gewoon. Bij de jeugd willen we nu zelfs wedstrijden spelen zonder een uitslag te noteren, we willen ook geen ranglijst meer bijhouden. Ongelooflijk wat mij betreft. Jochies moeten willen winnen, spelen om te winnen. Dat is cruciaal.”

Rutten predikt verder ‘geduld’: spitsen moeten zich in rust kunnen ontwikkelen, stelt de trainer in ruste: “Geduld bij de speler zelf, maar ook bij de club. Anass Achahbar maakte in alle jeugdelftallen een karrenvracht aan doelpunten. Bij Feyenoord zat hij al heel jong op een dood spoor, ik ging met hem aan de slag en hij maakte volop belangrijke doelpunten. Vertrouwen doet dus veel met een speler, maar veel zit hem ook in de mindset van een speler.”